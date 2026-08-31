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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о предсезонке «Автомобилиста»: «Ничем Кудашов не удивил, хорошая совместная работа. В зале работали много, но вроде без перегиба особого, травм не заметил»

Защитник « Автомобилиста » Илья Карпухин высказался о предсезонной подготовке команды.  Уральцы заняли 4-е место на Кубке мэра Москвы .

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