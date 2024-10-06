Воронежский театр драмы проведет творческую лабораторию СИТО

Воронежский государственный академический театр драмы имени А. Кольцова объявил о проведении творческой лаборатории СИТО (Современное исследование театральных объектов), которая состоится на сцене театра 8 и 11 ноября.
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