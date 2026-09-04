Сила в правде
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Сила в правде

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Сочи закрывали почти четыре часа. Удар по порту и ставка Киева на гражданское небо

Сочи закрывали почти четыре часа. Удар по порту и ставка Киева на гражданское небо

Ночью Росавиация остановила Сочи и Геленджик на 3 часа 42 минуты. Днём у причала взорвался морской дрон у судна Нефрит.

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