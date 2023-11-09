Небензя: ВСУ более 25 тыс. раз нанесли ракетные удары по ДНР с февраля 2022 года

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.