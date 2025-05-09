«Ельцин-центр» осквернил День Победы: приглашен «заукраинец» - нобелевский лауреат, обвинивший СССР в разжигании мировой войны

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Юрий Белов
Закрыть - однозначно ! Без вариантов . ОТДАТЬ ПОД ДОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА !
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9 час.
Анатолий Страшко
Я не думаю, что Путин боится пятой колонны. Путину, как в анекдоте, нужно всё стадо, которое он перетрахает одновременно. Клопов по одному не передавишь, не изведёшь. А дело ведь идёт к этому , к солидаризации этих клопов вокруг Центра. Вот помощник Путина Абрамович подбросил Центру пару лярдов, думаю, чтобы ускорить процесс выползания . Вот Дроздов русофоба пригласил. Для выползающих иллюзия новых времён для них, радуются, торжествуют. А потом раз и .....зрада!
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8 час.
АС
Анатолий Страшко
Гавриленко, а Вы подумайте как Сталин 37 год устроил. Кого он перестрелял? Ну не молотобойцев и трактористов, а самые верхние эшелоны. Чтобы Путину это сделать, а именно там , это надо делать , нужен повод. У Сталина был повод. Приближалась война с Гитлером и его друзьями. У Путина повод тоже есть уже. России угрожает дряхлеющая Европа и &quot;наливающиеся мощью&quot; трамповские США. Мы ведь это видим. И Путин это хорошо видит. Так что пусть около Центра солидаризируются. Немножко подождать надо. А Вы повремените тоже с обвинениями и намёками неприличными в сторону Путина.  Он политик и Президент. Вы - обыватель с претензиями на политика.
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8 час.
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