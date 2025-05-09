«Ельцин-центр» осквернил День Победы: приглашен «заукраинец» - нобелевский лауреат, обвинивший СССР в разжигании мировой войны

Я не думаю, что Путин боится пятой колонны. Путину, как в анекдоте, нужно всё стадо, которое он перетрахает одновременно. Клопов по одному не передавишь, не изведёшь. А дело ведь идёт к этому , к солидаризации этих клопов вокруг Центра. Вот помощник Путина Абрамович подбросил Центру пару лярдов, думаю, чтобы ускорить процесс выползания . Вот Дроздов русофоба пригласил. Для выползающих иллюзия новых времён для них, радуются, торжествуют. А потом раз и .....зрада!

АС

Анатолий Страшко

Гавриленко, а Вы подумайте как Сталин 37 год устроил. Кого он перестрелял? Ну не молотобойцев и трактористов, а самые верхние эшелоны. Чтобы Путину это сделать, а именно там , это надо делать , нужен повод. У Сталина был повод. Приближалась война с Гитлером и его друзьями. У Путина повод тоже есть уже. России угрожает дряхлеющая Европа и "наливающиеся мощью" трамповские США. Мы ведь это видим. И Путин это хорошо видит. Так что пусть около Центра солидаризируются. Немножко подождать надо. А Вы повремените тоже с обвинениями и намёками неприличными в сторону Путина. Он политик и Президент. Вы - обыватель с претензиями на политика.