СССР — помним, любим...

Олег Самойлов

Так именно от самава лучьчява апрасафаньня и появились такие, как долбоябушнягаффффа вавальга, погоняло "двоЯшникава", поповы, анодаты, е.буты, морефильды и далее по списку! Что поделаешь, идиоты у нас превалируют! Их БОЛЬШИНСТВО! Слава Богу, что они во власть пролезть НЕ могут!