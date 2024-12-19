30 декабря исполняется 102 года образованию СССР – страны, где родилось большинство наших читателей.
СССР — помним, любим...
Комментарии
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Олег Самойлов
Так именно от самава лучьчява апрасафаньня и появились такие, как долбоябушнягаффффа вавальга, погоняло "двоЯшникава", поповы, анодаты, е.буты, морефильды и далее по списку! Что поделаешь, идиоты у нас превалируют! Их БОЛЬШИНСТВО! Слава Богу, что они во власть пролезть НЕ могут!
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Ну, друзья, наш замполит Помойлов, точно опять бухой!
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1 час.
Олег Самойлов
На могилку сходите, радетели социализма, воздыхатели СССР, положите цветочки, по стаканУ врежьте за упокой души и сами рядком укладывайтесь!
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1 час.
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