Ближний Восток: время прагматиков

О будущем Сирии, судьбе Ирана, мотивации аравийских монархий и о роли России в ближневосточной политике рассуждает востоковед Владимир ИсаевСЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Востоковед Владимир Исаевчитайте на monocle.
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