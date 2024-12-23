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  • Воробей
    Нет. Они, кучка таковых, просто хотят воровать чужое для личного обогащения. И это в стране, где электричество подаёт...Абхазия: стрельба...
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Ближний Восток: время прагматиков

Ближний Восток: время прагматиков

О будущем Сирии, судьбе Ирана, мотивации аравийских монархий и о роли России в ближневосточной политике рассуждает востоковед Владимир ИсаевСЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Востоковед Владимир Исаевчитайте на monocle.

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