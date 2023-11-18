ОАЭ: заявления Израиля о долгосрочном присутствии в Газе вызывают беспокойство

Главный советник по внешней политике президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш сообщил, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о долгосрочном присутствии израильской армии в секторе Газа вызывают беспокойство.
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