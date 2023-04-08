Медвежий угол

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Для финнов обидно, вроде ничего особого не произошло, но жизнь поменялась кардинально

Для финнов обидно, вроде ничего особого не произошло, но жизнь поменялась кардинально

Финляндия близко расположена к Санкт-Петербургу, всего каких-то 120 километров. Туда народ регулярно ездил за товаром, которого у нас нет.

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