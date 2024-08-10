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На Украине заявили об ударах России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

На Украине заявили об ударах России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Сумщине гибридом бомбы и ракеты. Об этом со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, распространенное украинскими СМИ, сообщает «Российская газета».

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