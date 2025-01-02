В Иркутске часть домов осталась без света после повреждения ЛЭП из-за ДТП

Часть домов Иркутска осталась без электроснабжения из-за повреждения опоры линии электропередачи в результате ДТП, восстановить подачу электричества планируется в течение дня – 2 января, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.
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