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5koleso.ru

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В Китае начали выпускать новый Nissan Qashqai: он стоит дешевле «Весты»

В Китае начали выпускать новый Nissan Qashqai: он стоит дешевле «Весты»

Nissan представил специальную версию Qashqai под названием Honor Edition для рынка КНР. Модель производится на местном СП Dongfeng Nissan со штаб-квартирой в Ухане и доступна в двух комплектациях: Sincerity, по цене 14 тыс.

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