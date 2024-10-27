В Китае начали выпускать новый Nissan Qashqai: он стоит дешевле «Весты»

Nissan представил специальную версию Qashqai под названием Honor Edition для рынка КНР. Модель производится на местном СП Dongfeng Nissan со штаб-квартирой в Ухане и доступна в двух комплектациях: Sincerity, по цене 14 тыс.
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