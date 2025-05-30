Глава Саяногорска Молодняков проинспектировал ход строительства новой многоэтажки

В хакасском Саяногорске продолжается процесс возведения первого за 11 лет многоквартирного здания. Глава города Евгений Молодняков проинспектировал ход строительства и заявил, что объект планируется сдать в следующем году.
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