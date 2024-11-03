Почему Lineage II до сих пор популярна

Боевая система Изначально боевая система — это то, в чем хорош L2. В то время как другие игры медленные и монотонные, с десятками бесполезных и непонятных навыков на панели навыков, в Lineage все четко, четко и молниеносно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии