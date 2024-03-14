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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра о «Денвере»: «Они делают это постоянно. Когда нужно, они включают реактивный двигатель и заставляют противников глотать пыль»

«Они сделали то, что постоянно показывают в этом сезоне. Когда им нужно, они включают реактивный двигатель и оставляют противников глотать пыль.

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