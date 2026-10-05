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Татар-информ

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Два часа бил канистрой и гарпуном: в Казани ищут мужчину, изувечившего дворнягу

Два часа бил канистрой и гарпуном: в Казани ищут мужчину, изувечившего дворнягу

Истерзанную собаку с глубокими ранами нашли волонтеры на парковке возле ЖК «Легенда». Рядом предполагаемые орудия издевательств – канистра и гарпун.

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