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РБК: власти могут поднять лимит баллов работающим пенсионерам

РБК: власти могут поднять лимит баллов работающим пенсионерам

РБК со ссылкой на собственные источники утверждает, что российские власти планируют изменить правила начисления пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) для работающих пенсионеров.

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