В Челябинской области за 9 дней выдворили 144 мигрантов

В ходе рейда в рамках операции «Нелегал» на рынке «Северный» и стройплощадках в поселке Шершни выявлено девять нарушений незаконной трудовой деятельности иностранцев, а всего за девять дней операции в регионе возбуждено 94 уголовных дела и принято 144 решения о принудительном выдворении.