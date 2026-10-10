В Челябинской области за 9 дней выдворили 144 мигрантов

В ходе рейда в рамках операции «Нелегал» на рынке «Северный» и стройплощадках в поселке Шершни выявлено девять нарушений незаконной трудовой деятельности иностранцев, а всего за девять дней операции в регионе возбуждено 94 уголовных дела и принято 144 решения о принудительном выдворении.
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