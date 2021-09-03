ХХ съезд КПСС по вашингтонски

Ну не верю я в то, что мы узнаем правду про 11 сентября 2001 года. Скорее всего, Байден пытается перебить информационную повестку и перенаправить общественное мнение с позорного бегства из Кабула на то, как у Америки появился повод туда войти.
Ну не верю я в то, что мы узнаем правду про 11 сентября 2001 года. Скорее всего, Байден пытается перебить информационную повестку и перенаправить общественное мнение с позорного бегства из Кабула на то, как у Америки появился повод туда войти.
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