ВСУ имеют инициативу в Курской области. Алехин обвинил военкоров в «заказном позитиве». Что происходит в регионе?

По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, российские военные уничтожили три единицы техники Вооруженных сил Украины в направлении Русского Поречного в Суджанском районе Курской области.
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