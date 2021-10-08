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Под Могилевом Peugeot получил тяжелые повреждения, столкнувшись с погрузчиком, водитель в больнице.

Под Могилевом Peugeot получил тяжелые повреждения, столкнувшись с погрузчиком, водитель в больнице.

Вечером 6 сентября вблизи деревни Севастьяновичи под Могилевом 57-летний житель Кричева, управлявший автомобилем Peugeot 308, проявил невнимательность и столкнулся с погрузчиком ´XZ636- TOTA´, который двигался впереди в попутном направлении.

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