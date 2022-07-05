«Виновна псевдосудья Светлана Лунева», — Разин объяснил, почему в смерти Шатунова винит не себя

Бывший приятель Юрия Шатунова и нынешний враг Андрей Разин прекрасно знает о том, что практически вся публика и многие фанаты певца настроены против него.
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