Китайские туристы в среднем тратят на одну поездку в Россию 150 тыс. рублей. Такие данные приводятся в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР) и аналитического агентства ExLibris, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
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