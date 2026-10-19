© Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/ReutersЕвропу шокировала просьба Украины предоставить €70 млрд дополнительного финансирования, и страны ЕС не знают, где их найти.
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Урсула является фанаткой Укрорейха ,вот пусть и поможет из собственного кармана. Она хорошо наварилась на вакцинах от COVID -19.