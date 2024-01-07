Семена растений стоят недешево, поэтому подготовка к новому сезону зачастую влетает в копеечку

Семена растений стоят недешево, поэтому подготовка к новому сезону зачастую обходится в копеечку. Но есть проверенный способ сэкономить: участвовать в совместной закупке, когда группа заинтересованных лиц покупает много товара по оптовой цене.
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