Они это серьезно? Поляков начали готовить к войне с Россией в армейских лагерях

Associated Press публикует фоторепортаж с проходящих этим летом в армии учений в рамках новой программы под названием «Каникулы с армией» – для подготовки молодых добровольцев к боевым действиям с Россией.
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