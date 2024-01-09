В Казахстане на полгода запретили ввоз автомобилей с правым рулем

Об этом говорится в приказе министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года, который опубликован на портале «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде».
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