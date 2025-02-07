WOB: блогерша из Малайзии пропала в лесу, снимая паранормальный контент

Блогерша из Малайзии пропала в лесу во время съемок паранормального контента, пишет World of Buzz. Как сообщают СМИ, блогерша по имени Эйка пропала без вести в лесу на острове Суматра во время съемок видео для своих соцсетей, посвященных паранормальным явлениям.