Avowed: Илон Маск считает абсолютно неприемлемым использовать нейтральные мес...

Avowed: Илон Маск считает абсолютно неприемлемым использовать нейтральные местоимения в фэнтезийной игреПомимо того, что Илон Маск является владельцем социальной сети Twitter/X, он также является очень активным пользователем платформы, всегда делясь своим мнением со своими подписчиками и т.