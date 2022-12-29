С января 2023 года новорожденным Приморья будут платить по 10 тысяч рублей

В Приморье с января 2023 года будет предоставляться новая мера социальной поддержки — "Подарок новорожденному" в размере 10 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (12+) Министерства труда и социальной политики Приморского края.