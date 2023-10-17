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Певец Филипп Киркоров отправился в секретную поездку в Китай

Певец Филипп Киркоров отправился в секретную поездку в Китай

Российский певец Филипп Киркоров отправился в Китай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.Артист отметил, что его поездка связана с рабочими вопросами, однако певец не стал раскрывать точную причину визита, называя ее «большим секретом».

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