Певец Филипп Киркоров отправился в секретную поездку в Китай

Российский певец Филипп Киркоров отправился в Китай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.Артист отметил, что его поездка связана с рабочими вопросами, однако певец не стал раскрывать точную причину визита, называя ее «большим секретом».
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