Российская авиация нанесла 50 ударов по Вооруженным силам Украины, потери составили 415 человек и техники

За последние 24 часа оперативно-тактическая и армейская авиация Российской Федерации провела 50 налетов на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии