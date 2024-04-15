Василий Анохин проведал в больнице пострадавшую при обрушении вяземского моста девочку

Губернатор Смоленской области узнал о самочувствии юной смолянки и рассказал ей, как проходит лечение ее мамы Губернатор Смоленской области Василий Анохин навестил в больнице Александру Перипечаеву, которая вместе с мамой пострадала при обрушении путепровода в Вязьме.