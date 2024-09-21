Жена Карпина считает, что для «Спартака» будет успехом второе место: «Первое у нас не разыгрывается особо»

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер сборной России Николай Писарев стал героем нового выпускаИзвестный в прошлом футболист, а ныне тренер сборной России Николай Писарев стал героем нового выпуска шоу «Карты, деньги, два мяча» на ютуб-канале «Это футбол, брат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии