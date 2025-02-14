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Поджечь военную технику по заданию с Украины пытались в Иркутской области

Поджечь военную технику по заданию с Украины пытались в Иркутской области

Поджечь военную технику по заданию спецслужб Украины пытались в Иркутской областиФСБ / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумВ Иркутской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в попытке поджога военной техники на территории воинской части в Ангарске.

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