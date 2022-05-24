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Диетолог Круглова рассказала, почему букеты из фруктов и ягод бывают опасны

Диетолог Круглова рассказала, почему букеты из фруктов и ягод бывают опасны

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что букеты из фруктов и ягод, которые часто дарят женщинам вместо привычных цветов, имеют свои особенности и даже бывают опасны для здоровья.

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