Диетолог Круглова рассказала, почему букеты из фруктов и ягод бывают опасны

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что букеты из фруктов и ягод, которые часто дарят женщинам вместо привычных цветов, имеют свои особенности и даже бывают опасны для здоровья.