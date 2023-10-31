«МОК сам образумится со временем, иначе будет раскол»

России точно не будет на Играх–2024 года в Париже, если Международный олимпийский комитет не изменит условия допуска наших спортсменов, заявил в интервью «Известиям» почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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