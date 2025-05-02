Депутат Иванов возмутился подаренным Киркорову букетом за 1,5 миллиона: «На СВО!»

«Каждый волен распоряжаться своими средствами по своему усмотрению. Но когда мы видим подобные демонстрации роскоши, особенно в период, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами, невольно задумываешься о приоритетах.
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