Москвичи устанавливают обстоятельства расстрела директора орловского магазина

Орловские СМИ пестрят громкими заголовками по поводу работы следственной группы из Москвы, которая допрашивает известных в Орле людей в попытке раскрыть нашумевшее убийство четвертьвековой давности человека по прозвищу то ли Япончик, то ли Японец.
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