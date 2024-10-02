Москвичи устанавливают обстоятельства расстрела директора орловского магазина

Орловские СМИ пестрят громкими заголовками по поводу работы следственной группы из Москвы, которая допрашивает известных в Орле людей в попытке раскрыть нашумевшее убийство четвертьвековой давности человека по прозвищу то ли Япончик, то ли Японец.