В городах Франции появились баррикады, горят здания мэрий и префектур

Протесты во Франции вышли на новый уровень во всех смыслах этого слова после заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.