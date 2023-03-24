В городах Франции появились баррикады, горят здания мэрий и префектур

Протесты во Франции вышли на новый уровень во всех смыслах этого слова после заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.
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