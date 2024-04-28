Россияне потратят 140 вагонов угля для жарки шашлыков в майские праздники

Рослесинфорг сообщил на своем сайте, что по его подсчетам в этом году во время длинных майских праздников россияне потратят для жарки шашлыка 10 тысяч тонн березового угля, что составляет 140 грузовых вагонов .
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