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Царьград

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Военные ВСУ устроили стрельбу друг по другу под Харьковом, есть погибшие

Военные ВСУ устроили стрельбу друг по другу под Харьковом, есть погибшие

В Харьковской области военнослужащие ВСУ стали стрелять друг по другу "на почве личных отношений". .Об инциденте сообщила пресс-служба украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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