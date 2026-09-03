Square Enix представила трейлер Final Fantasy VII Revelation и объявила дату релиза

Компания Square Enix представила новый трейлер ролевой игры Final Fantasy VII Revelation, заключительной части трилогии ремейков Final Fantasy VII.
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