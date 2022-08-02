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Что приключилось с Чубайсом, или Редкому подлецу — редкое заболевание

Что приключилось с Чубайсом, или Редкому подлецу — редкое заболевание

Алексей Иванов ЧТО ПРИКЛЮЧИЛОСЬ С ЧУБАЙСОМ, ИЛИ РЕДКОМУ ПОДЛЕЦУ — РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ Бывший спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и экс-председатель правления АО "Роснано" госпитализирован во время отдыха на Изумрудном берегу (Коста-Смеральда, протянувшийся на 55 км вдоль северо-восточного побережья острова Сардиния центр элитного туризма с самой высокой в мире концентрацией яхт-клубов на квадратный километр).

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