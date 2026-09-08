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Дорожники ремонтируют проезжие части на улицах Новосибирской и Папанинцев в Барнауле

Дорожники ремонтируют проезжие части на улицах Новосибирской и Папанинцев в Барнауле

8 сентября в Барнауле проводят текущий ремонт проезжих частей на нескольких улицах. Работами занимаются специалисты дорожной службы МБУ "Автодорстрой", сообщает пресс-служба городской администрации.

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