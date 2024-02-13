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Медведев о реакции Сунака и Шольца на интервью Путина: Лекарство попало в цель

Медведев о реакции Сунака и Шольца на интервью Путина: Лекарство попало в цель

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю реакцию британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России  Владимира Путина.

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