Медведев о реакции Сунака и Шольца на интервью Путина: Лекарство попало в цель

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю реакцию британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина.
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