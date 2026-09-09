Какие законы о мобилизации начали работать в России: подробности

Четыре года назад, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин подписал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым