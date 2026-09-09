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Какие законы о мобилизации начали работать в России: подробности

Какие законы о мобилизации начали работать в России: подробности

Четыре года назад, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин подписал Указ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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