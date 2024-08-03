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Во «Внуково» пассажир пересел на стыковочный борт прямо на летном поле

Во «Внуково» пассажир пересел на стыковочный борт прямо на летном поле

Первый самолет задержался, из-за чего пассажир опаздывал на второй сегмент перелета. Увидев нужный борт, он побежал к нему по перрону, минуя терминал и зону досмотра, и в итоге долетел до места назначения.

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