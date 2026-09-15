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Военное обозрение

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Китай строит для ВМС первый в мире корабль-носитель больших подводных дронов

Китай строит для ВМС первый в мире корабль-носитель больших подводных дронов

К такому предположению пришли в онлайн-издании Naval News после анализа спутниковых снимков верфи в Шанхае.

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