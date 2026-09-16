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СК: обвинение предъявлено главе компании, чей автобус попал в ДТП с 13 погибшими

СК: обвинение предъявлено главе компании, чей автобус попал в ДТП с 13 погибшими

Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение директору транспортной компании, автобус которой попал в ДТП с 13 погибшими в Архангельской области.

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